Dries De Bondt ziet in Bessèges eerste zege voor nieuwe ploeg net door de vingers glippen

Dries De Bondt heeft in zijn derde koersdag voor Decathlon-AG2R bijna meteen victorie kunnen kraaien. Vanuit de vlucht mocht hij na een zenuwslopende finale sprinten voor de zege, maar de 29-jarige Samuel Leroux was hem net te snel af. De Fransman pakt zo zijn eerste profzege.

"Enfin, putain!" Er moest heel wat uit bij Samuel Leroux na zijn allereerste profzege.

De 29-jarige Fransman had de voorbije jaren heel wat ereplaatsen veroverd, maar nooit de oppergaai. In de 4e rit van Bessèges, rond Méjannes-le-Clap, probeerde hij het deze keer met een vlucht.



Met onder Dries De Bondt en Stefan Bissegger kreeg hij enkele hardrijders mee. Zo begonnen de koplopers met een schijnbaar geruststellende voorsprong aan de Côte de Tharaux, vlak voor de finish.



De kopgroep verbrokkelde snel en De Bondt leek met de Noor Hvideberg om de zege te mogen bikkelen. Bissegger en Leroux kwamen toch nog terug en in de sprint liet de renner van het bescheiden Van Rysel-Roubaix zich niet meer ringeloren.

Het peloton naderde in de laatste rechte lijn nog akelig snel. Aan het klassement verandert er dan ook niet zo veel. Mads Pedersen begint morgen aan de tijdrit over zo'n 10 kilometer met een voorsprong van 6 seconden op Axel Laurance.