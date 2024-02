Wielermanager Tim Merlier: "Mijn ploeg was in 5 minuten klaar"

za 17 februari 2024 12:00

Met nog één week voor de start van het Vlaamse wielervoorjaar stijgt ook de Sporza Wielermanagerkoorts. Voor Soudal-Quick Steprenner Tim Merlier, die al van bij de start van het spel een fervent deelnemer is, is dat niet anders. Al heeft hij z'n eigen manier van spelen.

Tim Merlier is wat we noemen een early adopter. Hij speelt al mee met de Sporza Wielermanager sinds de eerste editie, maar met weinig succes. "In onze minicompetitie eindig ik meestal onderaan. Ik ben iemand die renners op gevoel kiest en niet maniakaal de uitslagen uitpluist. Mijn ploeg was in 5 minuten klaar." Dat is misschien één van de redenen voor zijn lage ranking, maar dit jaar wil hij het toch beter doen. "Ik zou graag eens in de top drie eindigen, als enige nog actieve wielrenner in mijn minicompetitie, om te tonen dat ik er toch iets van ken. Of in mijn geval niets..." (lacht)

"Ik selecteer mezelf elk jaar"

Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn de eerste namen die niet mogen ontbreken. "Die twee scoren in elke koers die ze rijden, dus je bent bijna verplicht om hen te nemen. Vorig jaar had ik ook Pogacar nog, maar die rijdt niet veel koersen. Maar ook Wout rijdt minder..., dus je moet kiezen." De derde naam in het rijtje is die van Merlier zelf. "Ik selecteer altijd mezelf. Je kan moeilijk anders, want dan kan je ontgoocheld zijn dat je te weinig vertrouwen had in jezelf wanneer je een koers wint." (lacht) Merlier zelf mikt vooral op winst in Nokere, Gent-Wevelgem, De Panne en de Scheldeprijs.

Ik mik eerst op het Vlaamse werk en spaar mijn transfers op. Zodra Remco in competitie komt, moet hij in mijn ploeg komen. Tim Merlier

Voor de rest kiest Merlier voor oude bekenden als Stuyven, Wellens, Van Baarle, De Lie, Kragh Andersen en andere Pidcocks. Maar aan één ding twijfelt de sprinter van Soudal-Quick Step niet en dat is aan zijn eigen kopman. "Ik mik eerst op het Vlaamse werk en spaar mijn transfers op. Zodra Remco Evenepoel in competitie komt, moet hij in mijn ploeg komen."

"Lazkano was mijn witte merel"

Volgens Merlier was zijn ploeg vorig jaar niet sterk genoeg in de breedte. Daarom heeft hij dit jaar zijn tactiek enigzins aangepast. "Ik had te veel toppers en te weinig mannen die in kleinere koersen startten." "In dat opzicht verwacht ik wel wat van Arne Marit dit jaar. Ook Amaury Capiot, Vito Braet, Touzé en Molano kunnen op al die omlopen uit de voeten en zullen daar misschien wat punten sprokkelen." De witte merel in Merliers team was de Spaanse kampioen Lazkano, al zal die nu wel op de radar van anderen gekomen zijn na zijn winst in de Clásica Jaèn. "Ik herinner mij vooral z'n tweede plaats in Dwars door Vlaanderen. Lazkano is een man van “sterke numéros”. Ik zeg niet dat hij er elke koers zal staan, maar bij Movistar is hij wel de man om in de gaten te houden. Hoop ik."