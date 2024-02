Wout van Aert pluist uitslagen uit voor Wielermanager: "Maar twijfel of ik zelf een goeie koop ben dit jaar"

De Sporza Wielermanager, ook voor Wout van Aert is het een leuk extraatje tijdens het voorjaar. "Vorig jaar heb ik ook meegedaan, maar toen ben ik er te laat aan begonnen."

"Nu ga ik wat vroeger aan mijn research voor mijn ploeg beginnen. De uitslagen eens goed napluizen, een paar slimme zetten doen. Vermoedelijk zal ik wel een ploegje maken."

Van Aert is, samen met Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar wel het maximum van 12 miljoen waard. Zal hij zichzelf selecteren?

"Ik ben dit jaar misschien niet de beste aankoop, want ik zal niet superveel te zien zijn in het voorjaar. Ik moet er nog eens over nadenken of ik mezelf neem."

Over zijn ploegmaats twijfelt hij dan weer niet. "Het liefst zou ik ze allemaal nemen, maar dat mag niet. Als ik echt moet kiezen, dan zou ik zeker voor Jan Tratnik gaan. Dat lijkt mij een slimme zet."