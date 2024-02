Lampaert verklapt witte merel in Sporza Wielermanager, tot onvrede van Merlier: "Je mocht dat niet zeggen"

do 8 februari 2024 12:00

Yves Lampaert spendeert in zijn Sporza Wielermanager enkele miljoentjes aan Gianni Moscon.

De beste tips voor Sporza Wielermanager komen natuurlijk uit de buik van het peloton zelf. Voor onze podcast Kopman legden we ons oor te luister bij het Wolfpack-duo Yves Lampaert en Tim Merlier. Ze prijzen elkaar aan, praten over hun gemeenschappelijke dark horse en over de wederopstanding van Julian Alaphilippe.

Soudal-Quick Step heeft de jongste jaren wat van zijn pluimen verloren in de voorjaarsklassiekers. Dat heeft zijn weerslag op de rennerswaardes in de Sporza Wielermanager. Kasper Asgreen, Julian Alaphilippe en Yves Lampaert hebben allemaal enkele miljoentjes moeten inleveren. En er zijn nog meer koopjes te doen bij The Wolfpack. "Voor mij is de witte merel Gianni Moscon (4 miljoen)", klinkt Yves Lampaert vastberaden.



"Gianni moet in je team staan. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat die jongen een wederopstanding zal maken." Tim Merlier zit tijdens ons Wielermanager-gesprek naast Lampaert en fluit de boerenzoon terug. "Je mocht dat niet gezegd hebben, Yves." "Ja, ik mocht dat inderdaad niet gezegd hebben", vervloekt Lampaert zichzelf. "Prijs/kwaliteit is Gianni een heel interessante renner."

Yves Lampaert heeft misschien meer vertrouwen in mij dan ik in mezelf heb. Gianni Moscon

Wat vindt Gianni Moscon van de lovende woorden van Lampaert?



"Ik hoop dat Yves gelijk heeft. Dat betekent dat hij veel vertrouwen in mij heeft. Misschien zelfs meer dan ik in mezelf heb." De voorbije 2 jaar reed Moscon geen deuk in een pakje boter. "Slechter dan de voorbije 2 jaar kan ik inderdaad niet presteren", geeft de Italiaan toe. "Als je mij selecteert in je Sporza Wielermanager, kan ik een goede investering zijn."

Gianni Moscon is dit jaar een nieuw gezicht bij Soudal-Quick Step.

Lampaert prijst Merlier aan

Tim Merlier (7 miljoen) en Yves Lampaert (5 miljoen) hebben een hoge pet op van Gianni Moscon, maar hebben ze ook elkaar op hun shortlist staan? "Tim zal zijn prijs wel waard zijn", denkt Lampaert. "In een wedstrijd zoals Nokere Koerse zal hij zeker toeslaan." Merlier brengt nog een extra argument aan om hem te selecteren. "Vorig jaar heb ik getwijfeld om mezelf te pakken, omdat ik vrij duur was en niet zo heel veel koersen in België reed. Dit jaar sta ik in meer koersen aan de start." Lampaert denkt er dan weer niet aan om zichzelf in zijn team te klikken. "Ik pak mezelf nooit, omdat ik denk dat dat ongeluk brengt." "Maar ik hoop wel dat ik op het einde van de klassiekers 12 miljoen (de prijs van Van Aert, Van der Poel en Pogacar) waard ben. Dat zou geestig zijn."

Tim Merlier sloeg dit jaar al toe in de AlUla Tour.

Wedersopstanding van Alaphilippe

En moeten we Julian Alaphilippe (6 miljoen) ook in onze ploeg in Sporza Wielermanager opnemen? "Van mij moeten jullie niks", zegt Lampaert met een kwinkslag. "Maar ik denk en hoop voor Julian dat hij een voorjaar kan rijden zonder blessures." "De voorbije 2 jaar kwam hij zwaar ten val in de Strade Bianche en Luik-Bastenaken-Luik. Hij heeft daar lang van moeten herstellen." "Ik hoop dat hij weer de Julian Alaphilippe wordt die in het coronajaar meedeed voor winst in de Ronde van Vlaanderen."