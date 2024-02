Rafael Nadal past voor Doha en zaait twijfel over toekomst: "Hoeveel ik nog zal spelen? Niet veel"

Rafael Nadal zal dan toch niet deelnemen aan het ATP-toernooi van Doha. De Spanjaard, die dit jaar snel weer uitviel na zijn comeback in Australië, is nog niet fit. Nadal (37) twijfelt over zijn toekomst, maar wil zich nog tonen op Roland Garros en de Spelen. "Ik weet niet of dat zal lukken, maar ik denk het wel."