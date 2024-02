Boris Becker en Holger Rune zetten samenwerking nu al stop: "Ik kan niet bieden wat hij nodig heeft"

De wegen van Boris Becker en Holger Rune (ATP 7) scheiden. De 56-jarige Duitser, zesvoudig grandslamwinnaar, begeleidde de twintigjarige Deen sinds oktober vorig jaar. Na een tegenvallende Australian Open, waarin Rune in de tweede ronde werd uitgeschakeld, stopt de samenwerking.

"Om dit succesvol te laten zijn, zou ik veel meer beschikbaar moeten zijn voor Holger dan ik momenteel ben", postte Boris Becker op sociale media.

"Door professionele verplichtingen en privéverantwoordelijkheden kan ik Holger nu niet bieden wat hij nodig heeft." Becker vergezelde Holger Rune ook niet in Melbourne.

"Ik wens hem het beste en zal altijd zijn grootste fan blijven", ging hij verder. "Ik heb oprecht genoten van onze periode tezamen."

Voor Becker was het zijn eerste job in het proftennis sinds zijn vrijlating uit de gevangenis in december 2022.

Rune brak vorige week ook al met zijn Zwitserse trainer Severin Lüthi, de ex-coach van Roger Federer. Lüthi trainde hem pas vanaf december.

Ook hij kon Rune niet voltijds vergezellen op het circuit. Kenneth Carlsen, een van de andere trainers in de staf rond Holger Rune, nam de taken van Lüthi over.