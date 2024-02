Mertens kan zich niet revancheren op Navarro voor verloren finale in Hobart

Voor Elise Mertens is de tweede ronde op het WTA-toernooi in Doha het eindstation geworden. In iets meer dan een uur moest ze het hoofd buigen voor de Amerikaanse Emma Navarro. De match was een heruitgave van de finale van het WTA-toernooi in Hobart begin dit jaar. Ook toen verloor Mertens.

Mertens en Navarro staan op respectievelijk plek 25 en 23 op de wereldranglijst. Maar op het terrein was het niveauverschil vandaag groter. In amper 1 uur en 4 minuten stonden de setstanden op het bord.

Mertens kwam nooit in haar spel en moest al te vaak haar opslag inleveren om een vuist te kunnen maken tegen de Amerikaanse. Navarro had Mertens eerder dit jaar ook al verslagen in de finale in Hobart. Toen had ze daar wel drie sets voor nodig.

De 28-jarige Mertens dubbelt ook in Doha, waar ze een tandem vormt met Hsieh Su-wei. Het duo is het topreekshoofd na hun grandslamzege in Australië.