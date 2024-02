Greet Minnen strandt in 2e ronde van het WTA-toernooi in Doha na wisselvallige wedstrijd

Greet Minnen werd maandag in de tweede ronde van het WTA 1000-toernooi in Doha uitgeschakeld door de Tsjechische Marketa Vondrousova, de huidige nummer 8 van de wereld. Hoewel Minnen met een sterke 6-2 setwinst begon, domineerde Vondrousova de tweede en de derde set met 0-6 en 6-4.

Greet Minnen, de Belgische tennisster die momenteel op de 85e plaats staat op de WTA-ranglijst, werd maandag teleurstellend uitgeschakeld in de tweede ronde van het prestigieuze WTA 1000-toernooi in Doha, Qatar.

Haar tegenstander was het zesde reekshoofd, Marketa Vondrousova uit Tsjechië, die momenteel op de 8e plaats staat in de wereldranglijst van het vrouwentennis.

Het was een spannende wedstrijd die over drie sets werd uitgevochten. Minnen begon sterk met een overtuigende 6-2 setwinst, maar Vondrousova antwoordde minstens even overtuigend door de tweede set met een vernederende 0-6 te domineren.

In de derde set leek Minnen op weg naar een comeback, waarbij ze op een gegeven moment een veelbelovende voorsprong van 2-4 nam. Echter, Vondrousova toonde haar veerkracht en wist twee keer de opslag van Minnen te doorbreken, waardoor ze uiteindelijk met 6-4 de overwinning in de derde set en daarmee de wedstrijd binnenhaalde.