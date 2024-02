Elise Mertens gunt zichzelf kans op revanche na vlotte zege in Doha

Elise Mertens heeft zich probleemloos geplaatst voor de tweede ronde van het WTA 1.000-toernooi in Doha. Ze was na 1 uur en 21 minuten al klaar met de Amerikaanse Peyton Stearns.

Een Amerikaanse tegenstander in de eerste ronde in Doha? Vorig jaar liep die combinatie verkeerd af voor Elise Mertens op het WTA 1.000 toernooi, een belangrijke afspraak op de tenniskalender.

Peyton Stearns kon evenwel niet waar haar landgenote Danielle Collins vorig jaar wel in slaagde. Mertens, in 2019 nog eindwinnares in Doha, liet de Amerikaanse in de 2e set wel terugkomen van 4-0 tot 4-3, maar dan vond onze landgenote het welletjes.

In de volgende ronde neemt Mertens het alweer op tegen een Amerikaanse: Emma Navarro (WTA 23). Mertens heeft nog een openstaande rekening met de 22-jarige Amerikaanse, want Navarro hield de Belgische vorige maand nog van een 3e titel in Hobart.

De 28-jarige Mertens dubbelt ook in Doha, waar ze een tandem vormt met Hsieh Su-wei. De Limburgse schreef dit jaar het dubbeltoernooi op de Australian Open op haar naam aan de zijde van de Taiwanese en vormt in Qatar het topreekshoofd. Zij zijn vrij in de eerste dubbelronde.