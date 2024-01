Dirk Gerlo: "Schakelt Rafael Nadal snel over naar gravel? Zou logisch zijn"

Rafael Nadal zei vanochtend af voor de Australian Open. Na enkele wedstrijden op het voorbereidingstoernooi van Brisbane sukkelt hij opnieuw met zijn heup.

"Nadal speelde er goeie wedstrijden", zag onze commentator. "Hij zorgde voor een hype."

"Het tennis heeft zulke figuren nodig en dan is het heel jammer dat hij er straks niet bij zal zijn in Melbourne."

"Zijn laatste match in Brisbane, tegen de Australische pitbull Jordan Thompson, was een hele zware. En dag ze je dat drie matchen in vier dagen net iets te veel van het goede was voor het lichaam van Nadal."

(lees voort onder de foto)