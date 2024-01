Rafael Nadal moet geblesseerd afzeggen voor de Australian Open: "Ik ben niet klaar voor vijfsetters"

Een jaar geleden begon de miserie voor Rafael Nadal in Australië, nu staat de 37-jarige Spanjaard opnieuw aan de kant met een heupprobleem. Hij zal volgende week niet van de partij zijn in Melbourne voor de Australian Open.

Vrijdag liep Nadal op het toernooi van Brisbane een spierscheuring in zijn heup op. Dat maakte hij zelf bekend op zijn sociale media.

"Tijdens mijn laatste wedstrijd in Brisbane had ik een klein spierprobleem waar ik me, zoals jullie weten, ongerust over maakte", opent Nadal zijn Instagrampost.

"Ik reisde nadien naar Melbourne en daar heb ik een MRI-scan laten nemen. Daarop was een microscheuring te zien."