Weer alarm rond Rafael Nadal na hinder aan heup in Brisbane: "Ben niet 100% zeker van Australian Open"

Geen halve finale voor Rafael Nadal in Brisbane. Tegen thuisspeler Jordan Thompson botste de Spanjaard in de derde set - zijn eerste sinds de comeback - toch wat op zijn limieten. Ook een medische time-out voor hinder aan de heup deed de zorgen richting Australian Open opnieuw toenemen. Achteraf verklaarde Nadal "niet 100% zeker te zijn" van deelname aan de eerste Grand Slam.

In de beslissende derde set werd duidelijk dat het Nadal toch nog wat aan matchritme ontbreekt in lange wedstrijden. In de vierde game brak Thompson de service van Nadal.

Rafael Nadal maakte de voorbije dagen een uitstekende indruk in zijn eerste wedstrijden sinds zijn comeback. Het fenomeen vloerde Dominic Thiem (ATP 98) en Jason Kubler. Nadal verzekerde achteraf ook dat hij weer pijnvrij op de tennisbaan stond. Vrijdag ging Nadal wel onderuit tegen Jordan Thompson (ATP 102). Nadal won nochtans de eerste set door op het cruciale moment toe te slaan en in set twee kreeg de Spanjaard zelfs drie matchpoints. Alleen werkte de Australiër die allemaal weg.

Het enige probleem is dat het op dezelfde plek is - dan heb je iets meer schrik.

Het zorgde voor bezorgde blikken bij heel wat fans. Of was het toch eerder een tactische keuze om wat te kunnen recupereren?



"Het was op een vergelijkbare plaats als vorig jaar (toen Nadal zich blesseerde op de Australian Open en bijna een jaar aan de kant stond, red.)", zei de Spanjaard achteraf.

"Maar het is wel anders. Ik voel gewoon dat de spier vermoeid is, terwijl ik toen meteen iets ergs voelde. Het enige probleem is dat het op dezelfde plek is - dan heb je iets meer schrik."

"Er kunnen veel dingen gebeuren met een lichaam als je een jaar geen tennis gespeeld hebt. Een spier kan dan overbelast zijn. Als dat het geval is, is alles perfect in orde."

Door de hinder durfde Nadal, die zijn achterstand niet meer kon goedmaken, wel niet verzekeren dat hij over 9 dagen aan de Australian Open zal meedoen.

"Ik hoop dat ik volgende week kan trainen en meespelen in Melbourne. Maar eerlijk? Ik ben momenteel niet 100% zeker."