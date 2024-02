Daviscup overslaan geeft resultaat: Goffin plaatst zich voor hoofdtabel in Marseille

David Goffin (ATP 134) heeft zich geplaatst voor de hoofdtabel van het ATP-toernooi in Marseille. De Luikenaar klopte in de tweede kwalificatieronde de Fransman Lucas Pouille (ATP 313).

David Goffin liet afgelopen weekend de Daviscup links liggen om zich op zijn individuele prestaties te focussen. De Luikenaar had vorige week nog maar zijn titel van best gerangschikte Belg moeten afstaan aan Zizou Bergs (ATP 131).

En spijt zal Goffin niet hebben van die keuze, want hij worstelde zich door de kwalificaties voor het ATP-toernooi in Marseille. In de tweede en laatste kwalificatieronde raakte hij voorbij de Fransman Lucas Pouille in twee sets: 7-5 en 6-3.

Goffin staat in de eerste ronde in Marseille tegenover Jiri Lehecka (ATP 32). De 22-jarige Tsjech won in januari nog zijn eerste ATP-titel in Adelaide. In 2019 haalde Goffin nog de halve finales in Marseille.