Topspeelster Iga Swiatek miste afgelopen maanden toernooien door dopingschorsing: "Alles stond op losse schroeven"

Opschudding in de tenniswereld. Topspeelster Iga Swiatek heeft in september en oktober enkele toernooien gemist, omdat ze geschorst was. De Poolse testte in augustus positief voor het middel Trimetazidine. Slechts een maand moest ze haar racket aan de kant leggen, "omdat ze een fout of nalatigheid van de laagste significantie beging".