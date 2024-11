Waarom Iga Swiatek slechts een maand geschorst is: "Ze heeft kunnen aantonen hoe het middel in haar lichaam kwam"

De minieme dopingschorsing voor tennisster Iga Swiatek doet wenkbrauwen fronsen bij sportliefhebbers, niet in de antidopingwereld. "Ze heeft wetenschappelijk kunnen aantonen dat ze positief testte door een vervuild middel", legt NADO-directeur Marc Van der Beken. "Daar zijn Toon Aerts en Shari Bossuyt niet in geslaagd."

De stof zat in een vervuild slaapmiddel blijkt nu. "Dat heeft ze 3 weken na haar schorsing wetenschappelijk kunnen aantonen", weet Marc Van der Beken, directeur van NADO Vlaanderen, dat instaat voor het antidopingbeleid in Vlaanderen.

Swiatek beschikte over een extra en gesloten verpakking van het slaapmiddel. Verschillende laboratoria hebben kunnen vaststellen dat het om een vervuild medicijn ging.

"Zij beschikte over een extra en gesloten verpakking met hetzelfde batchnummer dat geanalyseerd is door verschillende laboratoria. Zij hebben kunnen vaststellen dat het om een vervuild medicijn ging."

"Het slaapmiddel van Iga Swiatek is geproduceerd door een geloofwaardige fabrikant van geneesmiddelen, een Poolse fabrikant met een goede naam", weet Marc Van der Beken.

Dat tennisspelers minder zwaar gestraft worden dan wielrenners gelooft Marc Van der Beken niet.

"Neen", is de NADO-directeur duidelijk. "Shari Bossuyt en Toon Aerts zijn er op geen enkel moment in geslaagd om een wetenschappelijke verklaring te geven hoe de verboden stoffen in hun lichaam geraakt zijn."

"Ze zijn op alle mogelijke manieren op zoek gegaan, maar ze vonden uiteindelijk geen enkele wetenschappelijke verklaring. Dus konden ze niet anders dan hen twee jaar uit competitie te halen."