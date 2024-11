Simona Halep hekelt korte schorsing voor Iga Swiatek: "Waarom is er zo'n groot verschil met mij?"

De korte dopingschorsing van Iga Swiatek heeft voor onbegrip gezorgd bij Simona Halep. De Roemeense testte in 2022 ook positief door een vervuild voedselsupplement, maar kreeg een veel zwaardere straf. "Er is sprake van slechte wil", schrijft Halep op sociale media.

Halep kreeg prompt een voorwaardelijke schorsing, die later werd omgezet in een schorsing van 4 jaar. De Roemeense ging in beroep en kreeg strafvermindering. Ze stond uiteindelijk 9 maanden aan de kant, ook al kon ze naar eigen zeggen bewijzen dat ze positief getest had door een vervuild supplement.

Swiatek kwam er vanaf met een maand schorsing en die korte sanctie stuit op onbegrip bij Simona Halep . Ook de Roemeense testte in 2022 positief op een verboden middel, meer bepaald roxadustat.

Donderdag raakte bekend dat Iga Swiatek in augustus positief testte op het verboden middel trimetazidine. De Poolse voerde aan dat de test te wijten was aan een vervuild supplement, een uitleg waarmee het International Tennis Integrity Agency (ITIA) akkoord ging.

"Waarom is er zo'n groot verschil met mijn zaak, zowel qua beoordeling als qua afhandeling", vraagt Halep zich nu af over de zaak-Swiatek. "Ik vind geen logisch antwoord op die vraag en ik denk ook niet dat er een logisch antwoord voor is."

"Het kan alleen slechte wil zijn van het ITIA, een organisatie die er alles aan gedaan heeft om mij kapot te maken, ondanks de bewijzen die ik had."

"Het was pijnlijk en dat is het nog steeds. En ik denk ook dat het onrecht dat mij aangedaan is voor altijd pijnlijk zal blijven."