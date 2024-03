TAS brengt schorsing van Halep van 4 jaar naar 9 maanden: "Ik kan niet wachten om weer te tennissen"

Simona Halep testte op de US Open 2022 positief op het product roxadustat, een medicijn tegen bloedarmoede nauw verwant met epo. De Roemeense weet de positieve plas aan een vervuild voedingssupplement.



De International Tennis Integrity Agency (ITIA) had er geen oren naar en zette een voorlopige schorsing van 8 maanden in september vorig jaar om in een van 4 jaar, tot oktober 2026.



Voor het TAS was het wel "voldoende waarschijnlijk" bewezen dat het verboden middel "Haleps lichaam binnenkwam door de consumptie van een besmet supplement".



En de ITIA had nog een tweede dopinginbreuk vastgesteld: Haleps bloedpaspoort vertoonde onregelmatigheden. Ook daar kon de Roemeense aantonen dat die konden te wijten zijn aan een "chirurgische operatie" die ze onderging.



De 3 rechters van de sportrechtbank in Lausanne, in Zwitserland, brachten de schorsing terug tot 9 maanden. Ze liep daardoor in juli 2023 af.