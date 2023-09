Hard verdict: voormalige nummer 1 Simona Halep wordt vier jaar geschorst na dopingzaak

"De hoeveelheid bewijsmateriaal die het tribunaal moest overwegen in zowel de roxadustat- als de ABP-procedure was aanzienlijk", klinkt het bij het antidopingagentschap, dat zich maandenlang boog over de zaak.

Dat agentschap heeft in juni Simona Halep verhoord voor een verklaring waarom het verboden middel in haar lichaam werd teruggevonden. Ze nam de twijfels over de "waarschijnlijke doping" niet weg en krijgt nu een lange straf.

Pas vanaf oktober 2026 mag de Roemeense weer deelnemen aan competitie. Dat zou wel eens einde carrière kunnen betekenen voor de 31-jarige tennisster.

Zelf kloeg de voormalige nummer 1 van de wereld dat "haar reputatie als professioneel speelster werd gedood" en dat "zware gevolgen voor haar mentale gezondheid met zich meebracht".

Roxadustat is een stof die wordt gebruikt voor de behandeling van bloedarmoede. Het staat op de WADA-lijst van verboden stoffen omdat het wordt beschouwd als een bloeddopingmiddel dat de productie van rode bloedcellen verhoogt.

Halep won in haar carrère twee grandslams: Roland Garros in 2018 en Wimbledon een jaar later.