Ex-nummer 1 Simona Halep is voorlopig geschorst vanwege doping

Tijdens de US Open in augustus werd bij een dopingtest Roxadustat in haar urine gevonden. Dat is een medicijn tegen bloedarmoede dat nauw verwant is met het bekende dopingproduct epo. Het B-staal bevestigde het resultaat van het A-staal en dus werd Halep door het International Tennis Integrity Agency (ITIA) voorlopig geschorst. Halep werd op de US Open al in de eerste ronde uitgeschakeld, door de Oekraïense kwalificatiespeelster Daria Snigoer.

Simona Halep is zeker geen kleine garnaal. 5 jaar geleden was de Roemeense nog de beste speelster ter wereld en met Roland Garros en Wimbledon siert haar palmares twee grandslamtitels.

Halep: "Een gevoel van verwarring en verraad"

In een reactie op haar sociale media schreeuwt Simona Halep meteen haar onschuld uit. "Dit is de grootste shock van mijn leven, maar vandaag begint het zwaarste gevecht dat ik al gevoerd heb. Een gevecht tegen de waarheid."

"In mijn hele carrière heb ik geen moment aan valsspelen gedacht, want het druist in tegen alle waarden waarmee ik ben opgevoed."

"Nu ik met deze oneerlijke situatie geconfronteerd word, blijf ik achter met een gevoel van verwarring en verraad", schrijft ze.

Halep wijst er in haar boodschap op dat het aandeel van de verboden stof in haar lichaam "uiterst laag was". "Ik zal tot het bittere einde vechten om aan te tonen dat ik nooit bewust verboden middelen heb genomen. Ik heb er vertrouwen in dat de waarheid vroeg of laat aan het licht zal komen."

"Dit gaat niet om titels of geld. Dit gaat om eer en om het liefdesverhaal dat ik de voorbije 25 jaar met het tennis heb opgebouwd."