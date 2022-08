Oekraïense kwalificatiespeelster stuurt Halep meteen wandelen in New York

Het eerste sprookje van de US Open is geschreven en wel door Darija Snihoer, nummer 124 van de wereld. De speelster uit Oekraïne stond voor het eerst op de hoofdtabel van een grandslamtoernooi en knikkerde er meteen Simona Halep uit.

De match zelf was er een vol onverwachte wendingen. Snihoer begon sterk en zonder complexen en haalde de eerste set binnen met 2-6. Maar het leek niet meer dan een valse noot te worden in het toernooi van Halep want de Roemeense haalde in set twee verschroeind uit. Ze liet haar tegenstander geen spelletje.

En toch, in set drie draaide het weer helemaal anders uit. Halep leek er fysiek doorheen te zitten in de beslissende set en Snihoer liep weer uit tot 1-5. De kwalificatiespeelster had de set voor het grijpen, maar voelde plots toch de druk.

Halep wiste nog twee matchpunten uit en kwam terug tot 4-5, maar het derde matchpunt was toch het goede voor Snihoer. Haar vreugde na de matchbal was aanstekelijk.