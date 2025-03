Hongerige ref redde zijn toernooi, uiteindelijk versloeg hij grote idool Djokovic: wie is Jakub Mensik (19)?

ma 31 maart 2025 17:06

Enkele jaren geleden tenniste Mensik nog even in de academie van Djokovic. Nu klopt hij de Serviër in de finale van een ATP-1.000-toernooi.

Het mannentennis is opnieuw een tienersensatie rijker. De 19-jarige Jakub Mensik hield Novak Djokovic zondag van zijn 100e titel in de finale van het prestigieuze ATP 1.000-toernooi van Miami. Een kennismaking met de boomlange Tsjech die - als het aan hem had gelegen - zelfs niet was opgedraafd in de eerste ronde.

De knorrende maag van de scheidsrechter lag vorige week aan de basis van Jakub Mensiks grootste triomf uit zijn carrière. Het scheelde namelijk geen haar of de 19-jarige Tsjech had zich nog voor de eerste ronde teruggetrokken uit het ATP 1.000-toernooi van Miami. "Ik kon niet lopen, ik kon niet rennen en zelfs pijnstillers brachten geen soelaas", blikte hij vol ongeloof terug.

Het doet me pijn om toe te geven dat je beter was. Novak Djokovic

Een forfait drong zich dus op. Maar toen Mensik zijn opgave wilde aankondigen in het bureau van de official, was die net gaan lunchen. De Tsjech ging daarom maar aankloppen bij de fysiotherapeut. Die oordeelde dat zijn blessure niet al te ernstig was en startte een behandeling.

Een goede inschatting, want 10 dagen later klopte Mensik zijn idool Novak Djokovic in de finale. "Het doet me pijn om toe te geven dat je beter was", wierp de Servische grootmeester de nieuwste tennissensatie een complimentje toe nadien.

De ontmoeting met Messi stuwde Mensik naar de finale in Miami.

Videoboodschap

Deze week maakte de tenniswereld kennis met Mensik door zijn knalprestaties, maar door zijn grappige onthulling nadat hij Lionel Messi had ontmoet in Miami. "Hij schudde mijn hand en dan hebben we wat gechild", vertelde Mensik na zijn winst in de halve finale tegen Taylor Fritz. "Ik heb zelfs mijn hand niet gewassen en dat was volgens mij de sleutel in deze wedstrijd." Djokovic daarentegen had de 1.93 meter lange Tsjech al veel eerder opgemerkt. Nadat Mensik de juniorenfinale van de Australian Open in 2022 had verloren, stuurde de Serviër hem hoogstpersoonlijk een videoboodschap met de vraag of hij met hem wilde sparren. Een uitnodiging van één van de meest succesvolle tennissers ooit sla je natuurlijk niet af, waarna Mensik afzakte naar Djokovic' academie in Belgrado om er samen enkele trainingsblokken af te werken. "Ik kon toen al zien dat hij een wereldtopper zou worden", aldus Djokovic. "Ik ben super blij dat hij zijn potentieel benut, want hij heeft het complete spel."

Met Jakub Mensik (ATP-23), Tomas Machac (ATP-20) en Jiri Lehecka (ATP-28) heeft Tsjechië een aantal kandidaten om in de voetsporen te treden van Tomas Berdych, voormalig nummer 4 van de wereld en de laatste mannelijke Tsjech die een finale op een Grand Slam wist te bereiken. "We zijn op zoek naar een nieuwe Tomas Berdych", stond er ook te lezen op het bord van de tennisclub in de buurt van Mensiks ouderlijke huis. Daar sloeg hij op 5-jarige leeftijd zijn eerste balletjes. Tennis zat nochtans niet in de genen van de familie Mensik. Vader Michal speelde ijshockey en moeder Katerina deed aan skiën. Bovendien beoefende de Tsjech naast tennis ook atletiek en basketbal, maar met dank aan zijn jeugdcoach Ivo Muller groeide de interesse voor tennis gestaag. De dood van Muller in 2013 na een korte strijd tegen kanker was dan ook een zware klap voor de kleine Jakub. "De liefde voor de sport heeft hij aan Ivo te danken", zeg;t vader Michael. "Hij wilde koste wat het kost prof worden, alle grand slams winnen en de nummer 1 van de wereld worden."

Hij wilde koste wat het kost prof worden, alle grand slams winnen en de nummer 1 van de wereld worden. Vader Michal

Aan ambitie geen gebrek dus, maar Mensik voegde ook de daad bij het woord. In 2023 kwalificeerde hij zich op 17-jarige leeftijd voor het eerst voor een grand slam.

Hij schopte het er zelfs meteen tot de derde ronde en werd zo de jongste speler sinds Fabrice Santoro in 1990 die daarin slaagde. Het inmiddels 19-jarige wonderkind beschikt dan ook over heel wat troeven. "Zijn opslag is ongelofelijk krachtig en precies", weet Novak Djokovic. "Voorts heeft hij een geweldige backhand en beweegt hij behendig op het veld ondanks zijn lengte."

"Hungry for more"