Omloop-winnares Lotte Claes blikt terug op loodzware rugzakloop in Kamp Waes: "Ik vond het een toffe test!"

di 1 april 2025 15:59

Links: Lotte Claes nu, rechts: Lotte Claes 6 jaar geleden in Kamp Waes.

Begin dit seizoen verbaasde Lotte Claes met winst in de Omloop Het Nieuwsblad, 6 jaar geleden deed ze dat al in het VRT1-programma Kamp Waes. "Ze had uitzonderlijke resultaten neergezet in de fysieke testen", herinnert Tom Waes zich.

Exact een maand geleden verkeek het hele wielerpeloton zich op Lotte Claes. De 31-jarige klimster opende het Vlaamse wielervoorjaar met winst in de Omloop Het Nieuwsblad. "Ik word er vaak op aangesproken", zegt Claes met een brede glimlach in Vive le vélo, leve de Ronde. "Meer dan over Kamp Waes. Dat is ook al 6 jaar geleden." Veel rensters zullen zich de reeks niet herinneren, anders hadden ze Claes niet zoveel vrijheid gegeven. "Ze zal geen 14 minuten meer krijgen", weet Tom Waes, die zich zijn eerste kennismaking met Claes nog goed voor de geest kan halen. "Fly vertelde me dat hij voor de opnames een uitzonderlijke, fysieke test gezien had van een deelneemster: van Lotte. Ze begon het programma met de hoogste VO2max-waardes van alle kandidaten."

Ik had er een beetje voor getraind: thuis met een rugzak. Ik wist dat het de enige test was die ik zou aankunnen. Lotte Claes

Waes wist dus wat hij wat mocht verwachten van Claes. In de Bergham Run, een loop van 8 km met een rugzak van 25 kg, loste ze de verwachtingen in. "Ik had er een beetje voor getraind: thuis met een rugzak", vertelt Claes. "Ik wist dat het de enige test was die ik zou aankunnen, omdat ik over een goede conditie beschik."

Lichtgewicht Claes legde de rugzaktest bijna met een smile af. "25 kg is veel, maar ik vond het een toffe test", lacht ze in Vive le vélo.

Enkele afleveringen later moest Claes opgeven. Haar oriëntatievermogen had haar in de steek gelaten. "We vonden een klein vogeltje dat de weg kwijt was", weet Waes nog.

Positioneren in het peloton

Vorig jaar werd Lotte Claes 16e en eerste Belgische in de Tour de France Femmes. Toch ziet ze nog werkpunten. "Ik ben op mijn 28e in het peloton gestapt", vertelt Claes, die haar plaats in het peloton nog zoekt. "In een duatlon zat ik weleens in een klein peloton, maar dat waren maximaal 20 vrouwen. Daarom vind ik het nog moeilijk om mijn positie te vinden of vast te houden." "De eerste twee jaar waren echt moeilijk. Vorig jaar ging het al beter en dit jaar probeer ik nog extra stappen te zetten." Claes is een klimster. Vooral op dat terrein wil ze nog progressie boeken. "Aan de voet van een klim lig ik vaak nog 100 of 200 meter achter en dan haal je de toppers niet meer in. Ik blijf eraan werken."