Tom Boonen weet hoe Wout van Aert zich voelt: Ian Stannard verschalkte 3 Quick-Steppers in de Omloop van 2015

In Dwars door Vlaanderen hebben drie Visma-Lease a Bike-renners zich laten schuren door de vierde man in de vlucht: Neilson Powless. De Amerikaan treedt in de voetsporen van de Brit Ian Stannard. Tien jaar geleden lapte hij Quick-Step net hetzelfde in de Omloop Het Nieuwsblad. Achteraf was Tom Boonen ziedend op zijn ploegmaat Niki Terpstra.

Etixx-Quick Step probeerde het wel in de Omloop van 2015, maar de taaie Ian Stannard plooide niet. Hij klopte Niki Terpstra in de sprint. Tom Boonen en Stijn Vandenbergh moesten tevreden zijn met plaatsen 3 en 4.

Van Aert keek in eigen boezem en gaf toe dat ze Powless beter eerder overboord gegooid hadden.

Maar in de sprint van de kopgroep lukte het Wout van Aert niet om Neilson Powless te kloppen. Ploegmaats en medevluchters Tiesj Benoot en Matteo Jorgenson eindigden op plaatsen 3 en 4.

Na een kabinetsstuk leek vandaag de buit binnen voor Visma-Lease a Bike in Dwars door Vlaanderen.

Tom Boonen: "We hebben een kwartier staan roepen"

In Wielerclub Wattage blikte Tom Boonen onlangs terug op de pijnlijke nederlaag van zijn team.

"Het was de enige keer dat ik bijna gevochten heb met Niki", zei hij. "We stonden neus aan neus, een kwartier lang hebben we staan roepen."

Boonen had graag zelf gesprint tegen Stannard, maar de kopman cijferde zich weg. "Omdat ik dan later in het seizoen zou kunnen rekenen op een superovertuigde helper."

Terpstra kon het zelf niet afmaken. "Hij trok de sprint aan voor Stannard, een van onze weinige flaters", blikte Boonen terug op de Omloop van 2015. "We gingen allemaal in de fout. Ik had op tafel moeten kloppen om te sprinten."

Een dag later kon Quick-Step weer lachen. Een bedrijvige Boonen koerste op revanche en Mark Cavendish won voor de ploeg in Kuurne-Brussel-Kuurne.