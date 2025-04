Tennisster Daria Kasatkina wordt Australische wegens haar seksuele geaardheid: "Had weinig keuze"

Nummer 12 van de wereld Daria Kasatkina heeft niet langer een Russisch paspoort, ze speelt voortaan onder de Australische vlag. De 27-jarige tennisster veranderde van nationaliteit omdat ze zich in Rusland niet aanvaard voelt vanwege haar seksuele geaardheid. Kasatkina heeft een relatie met een kunstschaatsster.

De lesbische tennisster Daria Kasatkina had naar eigen zeggen "weinig andere keuze" dan van nationaliteit te veranderen en voor Australië te kiezen.

De 27-jarige speelster kreeg groen licht voor een permanente verblijfsvergunning en zal haar nieuwe thuisbasis in Melbourne hebben.

In de marge van het tennistoernooi in Charleston (VS) gaf ze meer uitleg bij haar overstap.

"Met alles wat er in mijn geboorteland aan de gang is, had ik niet echt de keuze", verwees ze naar de vijandige houding van Rusland tegenover mensen met een andere geaardheid.

"Als openlijk homoseksueel, als ik mezelf wil zijn, dan moet ik deze stap zetten. En dat heb ik dus ook gedaan."