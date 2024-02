Toumani Camara krijgt opnieuw een basisplaats, maar kan ondanks prima match een nederlaag niet voorkomen

In de NBA heeft Portland op eigen veld verloren van Minnesota, de nummer 1 in de Western Conference. Onze landgenoot Toumani Camara speelde ondanks het verlies wel een sterke wedstrijd. Ook in Orlando gemengde gevoelens: daar vergalde een nederlaag de "retirement party" van Shaquille O'Neal.

De Timberwolves deden het dus vooral goed wanneer de Belg op de bank zat en wonnen uiteindelijk makkelijk met 109-121. Daarmee blijven de Wolves de nummer 1 in de Western Conference. Bij de bezoekers was Anthony Edwards in een begenadigde dag met 41 punten.

Camara was perfect vanaf de vrijworplijn (2/2) en van achter de driepuntlijn (2/2). Hij miste maar 2 van zijn 7 shots. Ook opvallend: in de minuten dat Camara op het veld stond, scoorde Portland 7 punten meer dan Minnesota.

De Belg deed het prima, maar kwam al vroeg in foutenlast, waardoor hij lang op de bank bleef. In totaal klokte Camara af op 22 minuten. Daarin was hij goed voor 14 punten, 4 rebounds en 2 assists.

In Orlando stond de avond in het teken van Shaquille O'Neal. De voormalige center, die in de jaren 90 het toen nog jonge Orlando Magic op de NBA-kaart zette, mocht zijn shirt met rugnummer 32 in de nok van het stadion hijsen. Niemand zal vanaf nu nog met nummer 32 spelen bij Orlando.



O'Neal, een van de dominantste spelers in de NBA-geschiedenis, werd in 1992 door Orlando als eerste gekozen in de draft.

Zijn impact in 4 seizoenen bij de Magic was groot. Met Shaq veranderde het team van kneusje in titelkandidaat. In 1995 loodste hij Orlando zelfs naar de NBA-finale, waarin kansloos verloren werd van Houston.

Een jaar later ruilde O'Neal Orlando voor de LA Lakers. De hoogdagen die de Magic-fans beleefden in de Shaq-periode zijn sindsdien niet meer geëvenaard. O'Neal is ook de allereerste speler in de geschiedenis van Orlando Magic wiens rugnummer uit roulatie genomen wordt.

"Niemand verdient dit meer dan hij", sprak CEO Alex Martins. "Shaq heeft Orlando Magic op de kaart gezet. De fundamenten voor zijn imposante carrière heeft hij hier gelegd."

Voor O'Neal is het al de 3e keer dat hij een van zijn shirts "met pensioen" ziet gaan. De LA Lakers deden het eerder al met rugnummer 34 en Miami met nummer 32. "Hier is het allemaal begonnen voor mij. Dit is wel de mooiste", sprak Shaq op de ceremonie.

Kleine domper op de feestvreugde: het huidige team van Orlando kon de bijzondere avond van Shaq niet opluisteren met een overwinning. Oklahoma City won in Orlando met 113-127.