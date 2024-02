Toumani Camara is met zijn Trail Blazers niet opgewassen tegen het Denver van Nikola Jokic

Geen Jerami Grant (geblesseerd) bij Portland en dat maakte de opdracht in Denver nog wat onmogelijker voor de Trail Blazers.



Toumani Camara mocht in de basis starten en kwam zelfs aan 24 minuten. Hierin scoorde hij 10 punten en plukte hij 2 rebounds. Zijn ploegmaat Scoot Henderson werd topschutter met 30 punten.



Dat waren er 3 meer dan Nuggets-ster Nikola Jokic, die desondanks toch weer aan een imposante triple-double kwam (27 punten, 22 rebounds en 12 assists).



Voor Portland is het de 34e nederlaag van het seizoen. Hiermee blijft het voorlaatste in het Westen.



Oklahoma staat na gisteravond overigens wat steviger aan de leiding in het Westen. Zelf zette het eenvoudig Charlotte opzij, terwijl de nummer 2 Minnesota in eigen huis verrassend verloor tegen Orlando.