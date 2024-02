Portland en Camara weren zich fel, maar gaan toch onderuit tegen kampioen Denver, Embiid onder het mes

ma 5 februari 2024 09:24

De Portland Trail Blazers hebben niet voor een verrassing kunnen zorgen op het terrein van de Denver Nuggets. Toumani Camara en zijn teamgenoten boden lange tijd flink weerwerk, maar verloren toch met 112-103 van de regerende NBA-kampioen.

Portland begon voortvarend en leidde na het eerste kwart met 25-37. Ook bij de rust hadden de Trail Blazers nog een kleine voorsprong (60-63). Vanaf het derde kwart zette de titelverdediger, onder aanvoering van zijn Servische sterspeler Nikola Jokic, evenwel orde op zaken.



De tweevoudige MVP maakte in totaal 29 punten en voegde 8 rebounds en 7 assists toe aan zijn statistieken.



Toumani Camara startte opnieuw op de bank bij Portland, maar toonde zich met 10 punten en 6 rebounds in 23 minuten speeltijd.



Voor zijn team was het de 35e nederlaag in 50 wedstrijden. Portland laat al een hele tijd alleen San Antonio achter zich in de tussenstand van de Western Conference. Denver is daarin 4e met 35 overwinningen in 51 duels.

Oklahoma blijft op kop na dubbele verlenging

In de confrontatie tussen Oklahoma City en Toronto waren er 2 verlengingen nodig, de Thunder wonnen uiteindelijk met 135-127 en blijven zo aan de leiding in het Westen, samen met Minnesota. De Timberwolves stuurden Houston huiswaarts met 111-90.



Boston verstevigde zijn eerste plaats in de Eastern Conference. De Celtics waren met 131-91 veel te sterk voor Memphis. Jayson Tatum bleef in het 4e kwart aan de kant, maar werd niettemin topschutter met 34 punten.



Eerste achtervolger Milwaukee verloor, ondanks 33 punten van Giannis Antetokounmpo, met 123-108 bij Utah.

"Embiid onder het mes"

Intussen meldden verschillende media dat Joel Embiid, de MVP van 2023, deze week aan zijn linkerknie wordt geopereerd. Over de lengte van zijn afwezigheid is veel onduidelijkheid. Embiid blesseerde zich vorige week dinsdag aan zijn meniscus in de match tegen Golden State.



Een grote tegenslag voor de Amerikaanse international, die de topschutterslijst dit seizoen aanvoert met 35,3 punten gemiddeld per match.

Uitslagen maandag:

Denver - Portland 112 - 103

Charlotte - Indiana 99 - 115

Boston - Memphis 131 - 91

Miami - LA Clippers 95 - 103

Utah - Milwaukee 123 - 108

Minnesota - Houston 111 - 90

Oklahoma City - Toronto 135 - 127 (n. 2v.)

Washington - Phoenix 112 - 140

Detroit - Orlando 99 - 111

