Quincy Promes veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf voor smokkelen van ruim 1350 kilogram cocaïne

Quincy Promes kent zijn straf voor zijn betrokkenheid bij het smokkelen van ruim 1350 kilogram cocaïne via de haven van Antwerpen. De rechtbank in Amsterdam sprak vandaag een gevangenisstraf van 6 jaar uit voor de Nederlandse voetballer. Promes kan nog in beroep gaan.

Het gaat van kwaad naar erger met Quincy Promes.

Nadat de 50-voudige ex-international van Oranje in juni vorig jaar werd veroordeeld tot 18 maanden cel voor een messteek aan zijn neef, komt daar nu nog eens 6 jaar bovenop voor het smokkelen van cocaïne.

Het Openbaar Ministerie eiste 9 jaar celstraf, maar de rechtbank van Amsterdam is dus milder.

Promes en kompanen hadden de cocaïne verstopt in zakken zeezout op een containerschip uit Brazilië.

Een zak van 650 kilogram cocaïne konden de smokkelaars aan boord halen, een tweede zak van 712 kilogram werd door de douane onderschept.

Volgens de rechtbank van Amsterdam zou Promes, ondanks dat hij als voetballer al veel geld verdient, gehandeld hebben uit financieel gewin.

Zelf was de speler van Spartak Moskou niet aanwezig in Amsterdam. Sinds zijn veroordeling voor de messteek aan zijn neef staat hij internationaal geseind. Aangezien er in Rusland geen uitleveringsverdrag is, blijft hij daar op vrije voeten.