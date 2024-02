Hij voerde maatregel zelf in na schandaal, nu wil UEFA-baas die terugdraaien voor 4e termijn

Komt er in 2027 dan toch geen einde aan het voorzitterschap van Aleksander Ceferin bij de Europese voetbalbond UEFA? Op het UEFA-congres in Parijs wil 56-jarige Sloveen vandaag de regel die hij zelf invoerde om corruptie tegen te gaan, weer aanpassen om tot 2031 aan de macht te blijven.

8 jaar later lijkt Aleksander Ceferin van gedachten veranderd. Op zijn vraag stemt het UEFA-congres vandaag voor een aanpassing van de statuten. Het zou de Sloveen toelaten om in 2027 voor een vierde ambtstermijn te gaan.

Hij had "geen interesse" om 20 jaar voorzitter te zijn, benadrukte hij bij zijn aanstelling.

Na het corruptieschandaal rond zijn voorganger Michel Platini leek dat net wat de UEFA nodig had. Ceferin beloofde scherpere controles om corruptie tegen te gaan en legde "term limits" vast: een voorzitter kon niet langer dan drie termijnen van 4 jaar aan de macht zijn.

Gedaan met de vriendjespolitiek en machtsmisbruik. Toen Aleksander Ceferin in 2016 verkozen werd als voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA beloofde hij goed bestuur.

Zvonimir Boban, opgestapt als Chief of Football UEFA

Machtslust? Ceferin beweert in een interview met The Guardian dat de aanpassing van de statuten slechts een formaliteit is. De huidige regels zijn "niet duidelijk" genoeg, stelt hij.

Zoals het nu is, zou hij tot het einde van zijn dagen op post kunnen blijven. Door de regelwijziging worden drie ambtstermijnen de limiet, beweert hij. De eerste 3 jaar van zijn voorzitterschap, ter vervanging van de geschorste Platini, telt hij voor de duidelijkheid niet mee.

Dat het niet zomaar "een formaliteit" is, bewijst de tegenstand die Ceferin krijgt. Zvonimir Boban, Chief of Football van UEFA, stapte na de bekendmaking van de plannen van de voorzitter op.

"In goed overleg", stelde de UEFA in een persbericht, maar uit een open brief van Boban blijkt iets anders. "Ik kan hier geen onderdeel van zijn. Dat zou ingaan tegen mijn waarden en normen", schreef de Kroatische voetbalgrootheid.

"Ik heb mijn zorgen en afkeuring over het voorstel geuit bij de voorzitter. Maar de voorzitter zegt dat er juridisch niets tegen het voorstel in te brengen is. Hij vindt er ook ethisch en moreel gezien niets mis mee, hij wil door met het nastreven van zijn persoonlijke ambities."