Het Openbaar Ministerie in Nederland wil Quincy Promes voor 9 jaar achter slot en grendel voor zijn betrokkenheid bij cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen. De 32-jarige Promes is profvoetballer bij Spartak Moskou, maar hij zou zich momenteel in Dubai verschuilen.

In 2018 kwam Quincy Promes voor het eerst op de radar van de speurders. De aanvaller speelde op dat moment voor Sevilla en zou zich voor 75.000 euro ingekocht hebben in een drugshandel.



Twee jaar later werden in de haven van Antwerpen twee ladingen van respectievelijk 650 en 712 kilogram cocaïne onderschept en ook hierin zou Promes - die toen voor Ajax voetbalde - een rol in gespeeld hebben.



Het bewijs voor Promes' betrokkenheid zou moeten blijken uit verschillende berichtjes die de voetballer naar zijn familielid Marylio V. heeft gestuurd.



Het bewijsmateriaal is volgens het Openbaar Ministerie zo overweldigend dat het met vertrouwen 9 jaar cel eist voor de 50-voudige Nederlandse international.



Als hij effectief veroordeeld wordt, wordt het nog een lastige zaak om hem ook effectief in een Nederlandse gevangenis te krijgen. Promes speelt sinds 2021 voor Spartak Moskou en houdt zich nu, in het Russische tussenseizoen, schuil in Dubai.



Daarnaast hangt Promes ook nog een gevangenisstraf van 1,5 jaar boven het hoofd. Dat vonnis werd afgelopen juni geveld, omdat de voetballer zijn neef had neergestoken. Promes ging er tegen in beroep.