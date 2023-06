Quincy Promes moet 18 maanden de cel in voor messteek aan familielid

Van een van de grootste talenten op de Nederlandse voetbalvelden naar een toekomst in de cel. Het kan verkeren, zo bewijst Quincy Promes. Voor een messteek aan zijn neef in 2020 heeft de Nederlander een celstraf van 1,5 jaar gekregen.

De aanleiding van de steekpartij was een ruzie over een gestolen ketting. Promes beschuldigde zijn neef ervan een ketting van zijn tante gestolen te hebben, waarna de profvoetballer hem met een mes in zijn knie stak.

Twee ooggetuigen zagen het incident gebeuren en ook berichten en telefoongesprekken maakten duidelijk dat Promes de dader was. In die gesprekken zou hij zelfs trots geweest zijn dat hij de familie-eer had gered, meldde de NOS.

Toch ontkende de gewezen Oranje-international bij de politie dat hij de dader was. "Promes toont geen inzicht in zijn gedrag. Dat is buitengewoon zorgelijk en ernstig", zei de rechtbankvoorzitter daarover.