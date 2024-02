Ken je Racheal Kundananji al? Zambiaanse mag zich voortaan duurste voetbalster aller tijden noemen

Een slordige 735.000 euro. Dat is de recordsom die Bay FC betaalde voor de diensten van Rachael Kundananji. De Zambiaanse verkast van Madrid naar de ploeg uit Californië. Zo wordt de aanvalster de duurste voetbalspeelster aller tijden. En dat ver onder de kaap van de 1 miljoen.

Het voetbal bij de vrouwen zit in de lift, maar ook de transferbedragen nemen hand over hand toe.

Vorige maand brak Chelsea nog het oude record door zo'n half miljoen euro neer te tellen voor de Colombiaanse Mayra Rodriguez.

Dat bedrag wordt nu al ruimschoots overschreden door Bay FC, een nieuwe Amerikaanse club uit de regio rond San Francisco.

Hoewel er geen details over de transfersom werden gelost, melden verschillende media dat er zo'n 735.000 euro mee gemoeid zou zijn.

Racheal Kundananji is hierdoor de duurste voetbalster ter wereld, of toch voor eventjes. De 23-jarige aanvalster speelde sinds de zomer van 2022 voor Real Madrid, voor wie ze 33 keer scoorde in 43 matchen. Met Zambia nam ze ook deel aan het laatste WK voetbal.

Het transferbedrag dat Bay FC betaalt, ligt wel nog een héél stuk onder het transferrecord bij de mannen. PSG had in 2017 maar liefst 222 miljoen euro veil voor Neymar.