Felbesproken statutenwijziging goedgekeurd, maar UEFA-voorzitter Ceferin zal geen 4e termijn najagen

Ceferin beloofde bij zijn aanstelling - na het corruptieschandaal rond zijn voorganger Michel Platini - goed bestuur. Hij voerde "term limits" in: een voorzitter mocht niet langer dan 3 termijnen van 4 jaar zetelen, 12 jaar dus. Maar de Sloveen leek van gedachten veranderd en vroeg een wijziging aan die het mogelijk maakt dat hij tot 2031 zou kunnen zetelen. Zelf zegt hij dat de statuten nu "niet duidelijk" zijn, zonder wijziging zou hij tot het einde van zijn dagen op post kunnen blijven, haalde hij aan. Hij kreeg tegenwind voor zijn plannen. Zvonimir Boban, de Chief Executive Football van de UEFA, stapte op. De Kroatische ex-voetbaltopper vond het niet stroken met zijn waarden en normen. Ook de Engelse bond (FA) was vooraf kritisch, net als de Engelse UEFA-vicevoorzitter David Gill. Ceferin haalde evenwel vanochtend in Parijs meer dan de nodige tweederdemeerderheid voor de wijziging. Slechts 3 van de 55 nationale federaties stemden tegen, er was 1 onthouding.

De nieuwe tekst behoudt de limiet van 3 mandaten die Ceferin in april 2017 invoerde, maar preciseert dat die regel niet de mandaten meetelt die voor 1 juli 2017 zijn begonnen.



Dat betekent dat Ceferin, die vorig jaar zonder tegenkandidaat werd herkozen voor wat zijn laatste mandaat was geweest, in 2027 mag proberen om zichzelf nog eens op te volgen.



Maar een uur na de goedkeuring liet Ceferin verrassend verstaan dat hij in 2027 zal stoppen als voorzitter en geen kandidaat meer is. "De reden is dat na een tijd elke organisatie vers bloed nodig heeft, maar vooral ook omdat ik 7 jaar weg was van mijn familie en daar nu nog eens 3 jaar bijkomen."



"Ik ben verschillende aspecten van de job grondig beu. Dan heb ik het over COVID, over de 2 oorlogen en over nonsensprojecten als de zogenaamde Super League. Ik heb een mooi leven in het voetbal, maar ook zeker daarbuiten."



"Ik wilde mijn standpunt bewust niet voor vandaag openbaar maken, omdat ik eerst het gezicht wilde zien van sommige mensen. En ik heb de gezichten gezien."





De Sloveense advocaat verklaarde dat hij de beslissing 6 maanden geleden samen met zijn familie heeft genomen. Al is het niet duidelijk of de kritiek van Boban en de Engelse vicevoorzitter David Gill een rol heeft gespeeld.



Het UEFA-congres keurde nog een andere wijziging goed: de leeftijdslimiet van 70 jaar om verkozen of herverkozen te worden in het Uitvoerend Comité is ook afgeschaft.