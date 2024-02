Qatar volgt zichzelf op in de Asian Cup na 3 strafschoppen van ex-Eupenaar Akram Afif

Twee op twee voor Qatar in de Asian Cup. Het gastland kroonde zich voor eigen publiek opnieuw tot eindwinnaar na een straf slot in de finale tegen Jordanië. Een slotoffensief en drie strafschopdoelpunten van Akram Afif (ex-Eupen) waren genoeg voor een bevrijdende 1-3-zege.

Qatar heeft zichzelf opgevolgd als winnaar van de Asian Cup. Het won in het Lusailstadion, waar eind 2022 nog de WK-finale gespeeld werd, de finale met 1-3 van Jordanië.

Een overwinning met dank aan maar liefst drie strafschopdoelpunten van Akram Afif (ex-Eupen). Afif zette de Qatarezen na 22 minuten op voorsprong vanaf de stip.

In de tweede helft kwam Jordanië langszij via Al-Naimat, maar Qatar trok het laken nadien alsnog naar zich toe met dank aan opnieuw twee strafschopdoelpunten van Akram Afif.

Het is voor Qatar de tweede eindzege in de Asian Cup. Ook in de vorige editie in 2019 trokken de Qatarezen aan het langste eind.