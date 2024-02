Jordanië bereikt voor het eerst de finale van de Asian Cup, met dank aan ex-OHL-speler

Zuid-Korea, met sterspeler Son Heung-min, begon ook nu als een van de grote kanshebbers aan de Asian Cup, ook al dateert de laatste eindzege van 1960.



Maar in de 1/8e finale en kwartfinale hadden de Koreanen wel twee keer verlengingen moeten spelen, terwijl tegenstander Jordanië het wel telkens in 90 minuten afhandelde.



Beide landen waren elkaar in de groepsfase al eens tegengekomen. Toen hadden de Koreanen een own-goal in de extra tijd nodig om een gelijkspel uit de brand te slepen.

Lee Jae-sung kreeg de beste kans voor Zuid-Korea, toen zijn kopbal in de eerste helft op de paal strandde.



Na de rust sloeg Jordanië twee keer kort na elkaar toe. Doelman Jo Hyeon-woo had al een paar schitterende saves uit zijn mouwen geschud, maar was kansloos op het listige balletje van Yazan Al Naimat en een plaatsbal van Mousa Tamari, ex-speler van OH Leuven, na een lange rush. Gent-speler Hong Hyun-seok kwam niet in actie bij Zuid-Korea.

Jordanië schrijft zo nog wat meer geschiedenis. De halve finales waren al historisch voor het land uit het Midden-Oosten, de finale is helemaal een sensatie. Daarin spelen ze ofwel tegen titelverdediger Qatar ofwel tegen drievoudig kampioen Iran.