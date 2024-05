Tot verbazing van... niemand: Victor Wembanyama is verkozen tot Rookie of the Year in de NBA

Geen verrassing: Victor Wembanyama is unaniem verkozen tot Rookie of the Year in de NBA. De Fransman van de San Antonio Spurs werd door alle stemgerechtigde journalisten op 1 geplaatst.

Victor Wembayana werd vorig jaar als eerste gekozen in de draft. De verwachtingen van de 2,24m grote Fransman waren torenhoog, maar die loste hij schijnbaar moeiteloos in.

"Wemby" eiste een heel seizoen lang de spotlights op met zijn onnavolgbare spel. En hoewel de Spurs een van de slechtste teams in de NBA waren, was Wembanyama wel een oogverblindend lichtpunt, met gemiddeld 21,4 punten, 10,6 rebounds, 3,9 assists en 3,6 blocks per match.

De uitverkiezing van Wembanyama als Rookie of the Year was unaniem: alle 99 stemgerechtigde journalisten plaatsten de Fransman op 1 op hun stemformulier. Chet Holmgren (OKC) was de nummer 2, voor Bradon Miller van Charlotte.

"Ik heb geprobeerd om mijn team zo goed mogelijk te helpen", reageert Wembanyama op zijn eerste NBA-trofee. "Ik wist dat ik daarvoor individueel moest presteren en dominant moest zijn. Deze trofee winnen is wel belangrijk voor mij. Ik ben blij dat het eindelijk officieel is."