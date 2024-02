21-jarige scheidsrechter Eva fluit weer na strijd tegen kanker: "Voelt goed om weer op veld te staan"

Vorig jaar vocht ze nog tegen kanker, nu staat Eva Coussement weer tussen de lijnen als scheidsrechter. Op Wereldkankerdag zet Voetbal Vlaanderen de 21-jarige ref in de kijker. "Ik heb mijn hoofd nooit laten zakken."

Op 26 oktober 2022 stort de wereld van Eva Coussement in. Een knobbel in haar hals blijkt minder onschuldig dan ze dacht. "Ik dacht dat het een cyste was", vertelt ze. Maar ze krijgt de diagnose van de ziekte van Hodgkin, lymfeklierkanker.

Eva moet stoppen als scheidsrechter. "Na de bestralingen was ik enorm vermoeid. Het lukte fysiek niet meer om wedstrijden te lopen. Maar ik ben altijd positief gebleven", vertelt ze.

Ruim een jaar later loopt Eva weer fluitend door het leven, letterlijk en figuurlijk. "Eind juni ben ik weer beginnen te trainen. Dat was heel confronterend: na 5 minuten lopen was ik stikkapot."

Ondertussen staat ze opnieuw tussen de lijnen als scheidsrechter. "Het voelde goed om weer op een voetbalveld te staan. Mijn collega-refs hebben me gemotiveerd om te blijven trainen."