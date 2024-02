RWDM vindt dat ref in Mechelen wel degelijk flaterde tegen reglement en gaat in beroep

RWDM was de eerste club die op de trein is gesprongen na de beslissing in de zaak Anderlecht-Genk. Volgens de Disciplinaire Raad moet die bewuste match herspeeld worden, omdat de scheidsrechters zondigden tegen het reglement.



RWDM zag er een precedent in om de match tegen KV Mechelen óók te laten herspelen. Volgens hen beroerde Geoffry Hairemans de bal zó flagrant met zijn hand dat de scheidsrechter een fout maakte tegen het reglement (en dus geen menselijke fout) door geen penalty te fluiten.

Het Referee Department is het met die lezing niet eens en besliste dan ook om het beroep niet over te maken aan de Disciplinaire Raad.

"Wij zijn van oordeel dat het hier over een beoordeling van een spelfeit gaat en dus niet om een vergissing tegen de toepassing van de spelregels."

Maar hiermee is het welles-nietes-spelletje nog niet van de baan, want RWDM zet zijn zaak voort en gaat in beroep. "Wij zijn immers zeer verrast door deze beslissing."