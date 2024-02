Pro League grijpt in en verbiedt bezoekende fans na stilleggen wedstrijd

Als er binnen de 12 maanden opnieuw problemen opduiken bij dezelfde club, komen daar 5 wedstrijden bij.



RWDM-Eupen, STVV-Genk en Union-Anderlecht, het zijn maar enkele voorbeelden van het oplaaiende supportersgeweld de voorbije weken, tot wanhoop van de goed menende voetballiefhebbers.



RWDM-Eupen werd door toedoen van de RWDM-fans definitief gestaakt, een paar dagen later werden de slotminuten achter gesloten deuren nog gespeeld. Bij STVV-Genk gooiden Genk-aanhangers vuurpijlen op het kunstgrasveld en Union-Anderlecht lag ook stil in de beker.



De Pro League grijpt nu in. Lorin Parys, CEO van de Pro League, geeft tekst en uitleg in een persbericht. "In de afgelopen weken hebben we gedrag in onze tribunes gezien dat we simpelweg niet dulden. Omdat de veiligheid van al onze supporters onze grootste zorg is, nemen we nu zeer strenge maatregelen."



"Heel eerlijk, dit gaat in tegen hoe wij voetbal zien met thuis- en uitsupporters in één stadion. Maar door het gedrag van enkele mensen die zich voordoen als supporter, zullen we nu op deze manier optreden.”