STVV en Genk delen punten na tijdelijk stopgezette derby, bezoekers eindigen met 9 na incidentrijk slot

Bij Genk viel doelpuntenmaker Sor uit, één van de vele momenten waarop de wedstrijd onderbroken werd. Op die manier kwam er geen vaart in de derby. Kort voor de rust ontsnapte Racing Genk wel nog aan een strafschop, toen Fadera Yamato ten val bracht in de zestien. Noch ref D'Hondt, noch de VAR zagen er graten in.

Boerenprotest in Sint-Truiden en Stayen dat voor het eerst sinds 2015 nog eens uitverkocht was. Die combinatie zorgde ervoor dat de wedstrijd met een halfuur vertraging begon.

Vlak na de rust was het opnieuw even schrikken voor Genk toen Vandevoordt de bal zomaar inleverde bij Yamamoto, maar de doelman zette zijn fout recht met een knappe redding op een schot van Steuckers. Meteen daarna knutselden Paintsil en Fadera, beiden net terug van de Afrika Cup, een snedige counter in elkaar. Fadera kreeg een huizenhoge kans op de 0-2, maar liet ze onbenut.



Enkele minuten later kwam Genk op een hoekschop weer dicht bij een tweede treffer. Van Helden kon de kopbal van Heynen nog voor de doellijn keren en Coppens pakte uit met een uitstekende redding op een uithaal van Tolu. Op het uur waagde Heynen opnieuw zijn kans met een fraaie actie, dit keer hield de lat Genk van de verlossende 0-2.



STVV was vooraan onmachtig, maar toch kreeg Genk bijna het deksel op de neus. Fadera duwde Ananou onderuit in de zestien en nu ging de bal wél op de stip. Steuckers had de 1-1 aan zijn voet, maar Vandevoordt koos de goede hoek en in de herneming kon ook Ito niet scoren.



Met een indrukwekkende rush door het centrum was Paintsil de volgende die snuffelde aan de 0-2, maar opnieuw hield Coppens STVV in de wedstrijd. Kort daarna gingen de poppen aan het dansen toen diezelfde Paintsil zich liet vallen in de zestien. Arteaga greep Zahiroleslam naar de keel en kreeg daarvoor rood, een zwaar verdict in zijn afscheidsmatch bij Genk.



Bij het ingaan van de ruim 10 minuten extra tijd kwam STVV alsnog langszij met een verrassende vrije trap van Ito. Kort daarna liep Heynen tegen zijn tweede gele kaart aan en stond Genk plots met z'n negenen. Enkele Genkse heethoofden achter het doel van Coppens besloten daarop om vuurpijlen op het veld te gooien en scheidsrechter D'Hondt kon niet anders dan de spelers naar binnen te sturen.



Na een korte afkoelingsperiode kon de wedstrijd toch hervat worden, maar aan de score veranderde niks meer. Een derby die om 13.30 u had moeten starten werd om 16.19 u afgefloten bij een 1-1-eindstand.