STVV aangeslagen na astma-aanval keeperstrainer in opwarming: "Niet normaal als je je coach bijna ziet sterven"

De bijzonder zwakke start van STVV? Het gevolg van een drama tijdens de opwarming. Keeperstrainer Dennis Rudel kreeg een astma-aanval en moest afgevoerd worden. Zijn toestand is ondertussen stabiel, maar bij STVV was iedereen na afloop zwaar aangeslagen. "Dan is voetbal plots echt bijzaak", klonk het bij een emotionele Jo Coppens.

"Als doelman heb je ook altijd een speciale band met de keeperstrainer. Ik heb zeker 20 minuten van mijn opwarming verloren omdat het mij gewoon geen fuck meer uitmaakte. Ik heb mijn vader ook verloren, dus ik weet wat het is... Dan is voetbal opeens echt de grootste bijzaak."

Het was moeilijk om te presteren, de spelers waren in shock.

Ook trainer Thorsten Fink was zichtbaar aangedaan door de gebeurtenissen. "We denken dat het een hartaanval was (later bleek het om een astma-aanval te gaan, red.). Gelukkig is Dennis nu stabiel, dat is het allerbelangrijkste. Maar het was wel moeilijk om te presteren, de spelers waren in shock. Misschien waren onze eerste minuten daarom niet goed."

Later deelde STVV een geruststellde update over Rudel op zijn sociale media. De Duitser stelt het goed en richtte zich via Whatsapp zelfs al tot zijn collega's.



"Jongens, ik ben veel beter en trots dat jullie tot op de limiet gegaan zijn", schreef Rudel.