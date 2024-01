Sleutel voor oplossing van supportersgeweld ligt niet bij politie: "Clubs moeten investeren"

di 30 januari 2024 09:45

De afgelopen week moesten er drie voetbalmatchen worden stilgelegd in ons land door relschoppers. Supportersgeweld lijkt terug van nooit helemaal weggeweest. Hoe kunnen we dat probleem oplossen? "De politie krijgt veel werk op haar schouders. De clubs moeten meer investeren in veiligheid en toegangscontroles", zegt Laurent Satorius, hoofdcommissaris van de politiezone Brussel-Zuid.

RWDM-Eupen, Union-Anderlecht en STVV-Genk. Alledrie lagen die matchen een tijd stil (of werden ze helemaal gestaakt) door wangedrag van voetbalsupporters. Het is een plaag, maar wel eentje die moeilijk op te lossen is. Hoe kijkt de politie naar dit fenomeen? Moeten zij vaker ingrijpen? "We zijn als politie heel aandachtig en heel actief in en rond de voetbalwereld. We kunnen proberen om die relschoppers zoveel mogelijk buiten het stadion te houden, maar we kunnen dat niet alleen", vertelt Satorius. Want eigenlijk is de politie niet verantwoordelijk voor wat er in de stadions gebeurt. "Neen, dat zijn de clubs zelf en de stewards. De verantwoordelijkheid ligt eigenlijk bij de organisator, zoals bijvoorbeeld op muziekfestivals. Daar is ook wel politie-aanwezigheid, maar toch al veel minder dan in het voetbal." "De politie krijgt nu heel veel werk op haar schouders ten opzichte van de andere actoren."

Ook bij Anderlecht moesten ze gaan bemiddelen met de fans.

Die andere actoren zijn dus in de eerste plaats de profclubs. Wat kunnen zij doen? "Ze moeten investeren in de toegangscontroles bijvoorbeeld. Relschoppers raken nog te makkelijk binnen in het stadion, zelfs als ze een stadionverbod hebben." "Iemand die een stadionverbod heeft, kan geen ticket kopen. Maar ze kunnen wel van iemand anders een ticket krijgen. Controles van de identiteitskaarten is een optie. Maar dat is dus in handen van de clubs, van de organisatoren." Controle op de stadionverboden is er dus niet echt. Vroeger was er sprake van een systeem waarbij de betrokken "supporters" zich tijdens de matchen van hun club zouden moeten aanmelden bij hun commissariaat of moesten bellen met een vaste lijn. "Dat heb ik nooit gekend. Dat gebeurt niet, echt niet. Plus, het zou weer een bijkomende last op de schouders van de politie zijn."

Eens zo'n relschopper tussen de menigte in het supportersvak zit, is het moeilijk om die persoon eruit te halen.

"En trouwens, ook al is de veiligheid binnen het stadion de verantwoordelijkheid van de clubs, ook daar helpen wij. Alleen als er iemand al in het stadion zit en gespot wordt, is het moeilijk om die persoon uit het vak te halen. Dat is niet altijd opportuun."

De conclusie lijkt te zijn dat er geen makkelijke oplossing is. En vooral, dat de politie deze verantwoordelijkheid niet alleen draagt. "We moeten samenwerken. En dat doen we ook al. Maar de verantwoordelijkheid ligt inderdaad niet alleen bij ons. De clubs moeten investeren in identificatie en authentificatie bij toegang van het stadion."