BEKIJK: Derby ontsierd door Anderlecht-fans die Moris en politie bekogelen met bekers, Vertonghen woest

Jan Vertonghen was woest, in de tribune was het ongeloof op het gezicht van Marc Coucke af te lezen.



Enkele fans van Anderlecht hebben in het slot van de derby (nog maar eens) het imago van hun club besmeurd door bierbekertjes richting Union-keeper Anthony Moris te gooien.

Scheidsrechter Lothar D'hondt legde de wedstrijd stil, waarop een boze Jan Vertonghen richting zijn eigen fans trok. Na een goeie tien minuten ging de aanvoerder - in het gezelschap van Théo Leoni en een politiecommissaris - zijn achterban nog eens smeken om zich te gedragen.