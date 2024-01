VIDEO: RWDM krijgt boete van 50.000 euro en werkt woensdag match tegen Eupen af: "Wedstrijd niet beslist in tribunes"

Woensdagmiddag zullen RWDM en Eupen nog 5 minuten voetballen. Ze maken hun wedstrijd van gisteravond af. Die werd stilgelegd bij een 0-1-voorsprong voor Eupen. Lorin Parys geeft inzicht in de gevolgen en oordeelt dat zo niet langer kan. "Ons voetbal wordt gegijzeld door een gewelddadige minderheid", vindt ook Peter Vandenbempt.

"Onze aanpak - met identificatie en stadionverboden - is veel sneller en strenger geworden", verzekert de CEO. "Dus ik wil nog eens een signaal geven dat mensen niet langer dergelijke ideeën in hun hoofd moeten halen."

"Het kan niet langer dat ontevreden supporters hun ploeg met forfaitcijfers laten verliezen, zoals vorig jaar in Charleroi."

KAS Eupen voelt zich benadeeld. Zij moeten 2 uur de baan op voor 5 minuten voetbal. "Maar een wedstrijd moet beslist worden op de grasmat en niet in de tribunes", oordeelt Parys

"Woensdag om 15 uur maken RWDM en Eupen hun wedstrijd af", vertelt Lorin Parys, de CEO van de Pro League. "Dat is beslist na overleg met de kalendercommissie en de politie van Brussel."

"Een tragikomische show met ook badslippers in de hoofdrol", gaat Vandenbempt voort. "Die spelers en trainers moesten er een kwartier lang naar luisteren en dat normaal vinden."

Ook Peter Vandenbempt kwam in zijn wekelijkse analyse terug op het gedrag van de supporters in Molenbeek.

"Daarna kondigden ze zelfs aan wat ze gingen doen tegen Eupen als het resultaat niet goed is. En er is dus niemand - de politie bijvoorbeeld - die dat kan of probeert te voorkomen?"

"Zijn die hooligans na de wedstrijd gewoon naar huis gegaan of werden er mensen opgepakt en kregen die een stadionverbod?"

"Ons voetbal wordt gegijzeld door een gewelddadige minderheid", concludeert Vandenbempt.

"En het ergste vind ik: zij denken dat zij de club zijn en de spelers een schande zijn voor het embleem. Maar wie heeft RWDM gisteren schade berokkend en ten schande gemaakt? Ik denk niet dat het de spelers waren."