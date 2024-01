Eupen blijft overeind in ultrakorte match die uiteindelijk 11 minuten duurde, RWDM mist kans op gelijkmaker

11 minuten zonder goal. Eupen is overeind gebleven in een van de "kortste matchen ooit" tegen RWDM, die drie dagen geleden vroegtijdig stopgezet werd na wangedrag door de fans. De thuisploeg kreeg in deel 2 nog één goede kans op een gelijkmaker. "Het blijft ongelofelijk dat we de match nog moesten uitspelen", zei Eupen-coach Florian Kohfeldt achteraf.

Sleutelmoment: Het sportieve sleutelmoment kwam er zondag op het uur in deel 1 van de wedstrijd. Emond dook moederziel alleen op aan de eerste paal bij een hoekschop en kopte overhoeks binnen. Het extrasportieve sleutelmoment volgde 5 minuten voor tijd toen de scheidsrechter de match stillegde. Man van de Match: Renaud Emond bewees nog maar eens dat hij een neus voor goals heeft. Veel mogelijkheden kreeg hij niet, die zeldzame kans knikte hij prima binnen. Opvallend: 11 minuten voetbal? Het is een van de kortste matchen in de Jupiler Pro League. Germinal Beerschot en KAA Gent hielden het ooit bij 9 minuten in de sneeuw.

In het klassement wipt Eupen over OH Leuven naar de 14e plaats. RWDM staat een plaats hoger.

Florian Le Joncour (RWDM-verdediger): "We hebben nog alles gegeven, maar we zijn er niet in geslaagd om te scoren in deze ultrakorte wedstrijd. We deden er alles aan om nog kansen te creëren."

Florian Kohfeldt (Eupen-coach): "Het blijft ongelofelijk dat we de match nog moesten uitspelen. Goed, we zijn blij dat we gewonnen hebben en dat de supporters de uitslag niet kunnen beïnvloeden, maar wijzig a.u.b. de regel weer. Dit is niet goed voor de sport, het was een theater. Wij waren de benadeelde ploeg, maar we zijn er wel goed mee omgegaan. En in het klassement komen we weer onder de mensen."

Claudio Caçapa (RWDM-coach): "We geloofden er nog in, maar we wisten ook dat het moeilijk zou worden. We hebben nog een of twee kansen afgedwongen, helaas konden we die niet verzilveren. Nu staan we voor een erg belangrijke wedstrijd in Mechelen. Ik zal er alles aan doen om de clubkleuren van RWDM te verdedigen en om uit die negatieve spiraal te geraken."