"Match van 5 Minuten" brengt veel miserie mee: RWDM-Eupen legde onverwachte problemen bloot

Zet u schrap voor de kortste wedstrijd in de geschiedenis van het Belgische voetbal. RWDM en Eupen werken om 15 uur het restant van hun stopgezette wedstrijd af. Dat brengt voor beide ploegen, de rechtenhouder én de refs miserie met zich mee. En wat met die ene vage regel in het reglement? Een overzicht van de krankzinnige kantjes verbonden aan 5 minuten voetbal.

"Ook voor die paar minuten willen we ons optimaal voorbereiden", aldus sportief directeur Christoph Henkel. "Het is voor iedereen een bizarre situatie waar niemand ervaring mee heeft, maar we gaan er alles aan doen om de 3 punten vast te houden." Eupen stond 0-1 voor, toen de RWDM-fans het te bont maakten.

En dat betekende dus ook dat Eupen opnieuw op afzondering trok. Na de dinsdagtraining trok de hele groep voor de tweede keer in vier dagen richting een hotel in Tubeke, zo'n 167 kilometer verderop.

"We zullen een voorbeschouwing maken van 20 minuten, waarin onder meer een interview met Lorin Parys (CEO van de Pro League) zal zitten en een stuk over de ontstane kloof tussen bestuur en fans bij RWDM."

De wedstrijd zal overigens hervat worden op de plaats van de stopzetting. Dat was dus in minuut 85, net buiten het doelgebied van RWDM met een scheidsrechtersbal voor Eupen.

Met welke spelers dat zal/kan gebeuren? Die vraag bezorgde ons - en naar verluidt ook heel wat betrokkenen bij de voetbalinstanties - dinsdag toch flink wat speurwerk.

Omdat de Pro League pas deze zomer de nieuwe regel invoerde rond de hervatting van een stopgezet duel lijkt het bondsreglement op sommige vlakken nog niet waterdicht te zijn.

Beide ploegen voerden zondag al hun 5 wissels door, maar de huidige regels laten een opening dat er tóch nog nieuwe spelers aan de match kunnen beginnen.

Op voorwaarde dat ze ingeschreven waren op de uitgebreide "Squad Size Limit"-lijst, niet geschorst waren of eerder gewisseld werden.

Concreet: RWDM-coach Caçapa zou wat extra kopbalsterke jongens in de ploeg kunnen droppen om een slotoffensief te forceren. Bizar, want in theorie kunnen er zo veel meer dan 16 verschillende spelers van dezelfde ploeg in één match gespeeld hebben.

In Nederland - waar er dit seizoen ook "opgesplitste" matchen waren - is die interpretatieruimte er niet. Daar schrijven de regels duidelijk voor dat teams met dezelfde opstelling moeten beginnen als ten tijde van de staking.

Stel dat een speler ziek of geblesseerd is, moet dit worden geverifieerd door een onafhankelijk sportarts van de Nederlandse bond. Pas nadien kan een trainer toch een wijziging doorvoeren.



Een ideetje voor de Belgische regelmakers?