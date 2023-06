Pro League laat gestaakte matchen niet meer beslissen via groene tafel, wel op het veld

"We hebben een onderzoek gedaan naar de regelgeving in andere competities en hebben deze reglementswijziging uitgewerkt die vanaf komend seizoen van toepassing is. Wedstrijden zullen vanaf nu beslist worden waar dat hoort en dat is op de grasmat."

De nieuwe regels zijn vanaf komend seizoen van kracht. "Het voorbije seizoen zijn we enkele keren geconfronteerd geweest met incidenten waarbij toeschouwers moedwillig wedstrijden verstoorden om zo het resultaat te kunnen bepalen. Dat druist uiteraard helemaal in tegen het sportieve principe, waarbij het resultaat op het veld bepaald wordt", vult CEO Lorin Parys aan.

"Wordt een wedstrijd stopgezet wegens wangedrag van toeschouwers, dan zal de wedstrijd voortgezet worden achter gesloten deuren, vanaf de minuut waarin de stopzetting is gebeurd, met de score op het moment van de stopzetting."

De Pro League voert dan ook een reglementsverandering door: "Vanaf komend seizoen zullen er geen wedstrijden uit de Pro League meer beslist worden via de groene tafel, maar wordt elke wedstrijd uitgespeeld op het veld", klinkt het.

Elk voetbalseizoen zijn er wel enkele matchen die voor de groene tafel eindigen. In de Jupiler Pro League werd Charleroi-KV Mechelen in november stopgezet nadat fans van de thuisploeg de match hadden gekaapt met hun protestacties.

Wat zegt het reglement?

Wanneer de scheidsrechter de wedstrijd definitief staakt wegens verbaal geweld (spreekkoren) en/of wanordelijkheden buiten het speelveld in het profvoetbal wordt de wedstrijd verdergezet achter gesloten deuren, vanaf de minuut waarin de stopzetting is gebeurd en met de score op het moment van de stopzetting.

Wanneer tot een dergelijke stopzetting wordt besloten, herneemt de wedstrijd op maandag of dinsdag volgend op de speeldag waar de wedstrijd is stopgezet, behoudens wanneer dwingende redenen dit onmogelijk maken of wanneer een reeds geplande wedstrijd van één van de betrokken teams als gevolg heeft dat de spelers geen 48 uur rust tussen opeenvolgende wedstrijden kunnen genieten.

Het moment waarop de wedstrijd verder wordt afgewerkt, hetzij maandag of dinsdag, hetzij later wegens de uitzonderingen hierboven bepaald, wordt autonoom beslist door de kalendermanager van de Pro League en is zonder verhaal.

Tevens kan de club van wie de supporters verantwoordelijk waren voor de ongeregeldheden door de bevoegde disciplinaire instantie gesanctioneerd worden met een (gedeeltelijk) gesloten tribune de daaropvolgende thuiswedstrijd en dit zonder afbreuk te doen aan mogelijke andere sancties die mogelijk zijn onder toepassing van het bondsreglement.