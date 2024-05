Na glooiende start is het weer aan de sprinters: waagt Tim Merlier zijn kans in rit 11?

Gisteren klimmers, vandaag sprinters?

Na een pittige aankomst bergop, neemt het peloton vandaag afscheid van de hoogtemeters gedurende de etappe. De snelle mannen in het peloton moeten dan wel de klimmetjes in de openingsuren overleven, willen ze in Francavilla al Mare meedingen voor winst. En ze moeten op hun hoede zijn voor avonturiers die al vroeg het ruime sop kiezen.