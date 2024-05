Weergaloze MVP Nikola Jokic dirigeert Denver naar derde zege op rij tegen Minnesota

wo 15 mei 2024 09:37

Nikola Jokic was onhoudbaar in game 3 tegen Minnesota.

In de play-offs in de NBA staan Denver en New York op één zege van de Conference Finals. In het Westen won Denver vannacht voor de derde keer op rij van Minnesota, New York boekte in het Oosten zijn derde overwinning tegen Indiana.

Het kan verkeren. Nadat Minnesota de eerste twee matchen in de serie tegen titelverdediger Denver gewonnen had, rezen er nog vragen bij de Nuggets. Maar het antwoord was er eentje van een echte kampioen. Denver won de voorbije twee duels in Minnesota en deed er vannacht voor eigen publiek een derde zege op rij bovenop: 112-97. Daarmee staan de Nuggets nu op één zege van de Conference Finals in het Westen. De uitblinker vannacht? Andermaal Nikola Jokic. De Serviër mocht voor de wedstrijd zijn MVP-trofee in ontvangst nemen en leek tijdens de match nog eens in de verf te willen zetten waarom hij die prijs al voor de 3e keer gekregen heeft. Jokic was de hele wedstrijd lang ongrijpbaar en maakte 40 punten. Dat vulde hij aan met 13 assists en 7 rebounds. De center leed bovendien geen enkele keer balverlies. De volgende afspraak tussen Denver en Minnesota is over twee dagen. Dan mogen de Wolves in eigen huis proberen om een beslissende 7e wedstrijd af te dwingen.

New York Knicks walsen over Indiana

In het Oosten kan ook New York de Conference Finals ruiken na een 3e overwinning tegen Indiana. De Pacers kregen in game 5 geen poot aan de grond en kregen in Madison Square Guarden een dertiger om de oren: 121-91. De held van de Knicks was eens te meer guard Jalen Brunson, goed voor 44 punten. Het was al de 5e keer deze play-offs dat Brunson 40 punten of meer maakt. New York heeft nu nog één zege nodig om voor het eerst sinds 2000 de Eastern Conference Finals te halen. "We zijn er nog niet", sprak coach Tom Thibodeau na de match. "We mogen nog niet gaan zweven en moeten zorgen dat we klaar zijn voor de volgende match."

De uitslagen van dinsdag:

New York - Indiana 121-91

Denver - Minnesota 112-97