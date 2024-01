Hek is van de dam: RWDM wil match tegen KV Mechelen herspelen na "aanzienlijke dwaling"

RWDM legt zich niet neer bij de nederlaag van zondag in en tegen KV Mechelen. De club tekent beroep aan bij het Referee Departement omdat de match volgens RWDM "ontsierd werd door een aanzienlijke scheidsrechterlijke dwaling". RWDM heeft het dan over een niet-gefloten penalty.

Handspel van Geoffry Hairemans in de Molenbeekse 16 in minuut 69. Daar draait het om. Bij RWDM hadden ze de beweging van de KVM-speler opgemerkt, maar de scheidsrechter op het veld in eerste instantie niet.

Belangrijk, het stond op dat moment 0-0. Meteen na die beslissing werd het 1-0 en uiteindelijk won KVM de match met 3-1.



In het persbericht dat RWDM vandaag uitgestuurd heeft, staat ook te lezen dat Staessens na de wedstrijd met volgende uitleg kwam: "De overtreding was geen geldige reden om een strafschop toe te kennen, want de bal kwam van een Mechelse medespeler."

Daar neemt RWDM geen genoegen mee en de club tekent dus beroep aan in de hoop om de wedstijd te laten herspelen.

"Volgens de spelregels had de penalty toegekend moeten worden", schrijft RWDM. "De heer Staessens liet een vreselijk gebrek aan begrip van de regels zien, omdat het deviëren van een bal door een teamgenoot op geen enkele manier een geldige reden is om een overtreding niet toe te kennen aan de tegenstander."

"Op basis van de spelregels en het precedent dat gevormd is door de wedstrijd tussen Genk en Anderlecht op 23/12/2023, heeft RWDM vanmorgen beroep aangetekend bij het Referee Departement."

"De club is van mening dat het annuleren van het resultaat en het herinplannen van de wedstrijd de enige eerlijke en gepaste beslissing is in dit geval."